Ministério colombiano recebe com música militares libertados

Os militares colombianos resgatados na quarta-feira pelo Exército nacional, após quase dez anos em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), foram recebidos nesta quinta-feira com serenatas e aplausos por seus companheiros no Ministério da Defesa, em Bogotá. Veja também: Ingrid pede liga de países para libertar reféns Após 6 anos, Ingrid reencontra os filhos em Bogotá Uribe quer libertação de reféns para negociar Chávez reitera apelo para que Farc deponham armas Ingrid Betancourt chega à França nesta sexta Americanos que estavam em poder das Farc chegam aos EUA Ouça o relato de Ingrid Betancourt (em espanhol) Para ex-líderes colombianos, negociar é única saída para Farc Quem são os ex-reféns libertados pela Colômbia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt Os membros das Forças Militares que estiveram em poder da guerrilha foram ovacionados ao chegarem ao edifício da pasta da Defesa, no oeste da capital colombiana. Os militares, vestidos com uniformes de camuflagem novos e com o cabelo recém cortado, entraram no meio de canções de mariachis e de aplausos e abraços. Alguns deles choraram de emoção. Na homenagem estiveram presentes o ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, e o general Mario Montoya, comandante do Exército colombiano. Santos destacou que os militares resgatados "mantiveram sua dignidade e isso é uma lição para o Exército". "Temos que ficar entusiasmados e nos enchermos de vontade de perseverar até trazer a paz aos colombianos", afirmou. Na operação, executada na quarta-feira no sul do país, o Exército resgatou a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, os americanos Thomas Howes, Keith Stansell e Marc Gonsalves, e onze militares e policiais. O titular da Defesa disse que eles não vão "retroceder um só segundo em tentar libertar o resto dos seqüestrados, seja negociando ou por resgate" e se declarou satisfeito com o elogio de analistas estrangeiros sobre a operação militar de resgate. Os policiais resgatados receberam manifestações similares de alegria em outro destacamento de Bogotá. Os libertados do Exército foram o tenente Juan Carlos Bermeo, o subtenente Raimundo Malagón, os sargentos José Ricardo Marulanda e Erasmo Romero, assim como os cabos William Pérez, José Miguel Arteaga e Armando Flórez. Os resgatados da Polícia foram os cabos Julio Buitrago e John Jairo Durán, o subintendente Armando Castellanos e o tenete Vaney Rodríguez.