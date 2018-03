Ministério peruano renunciará após escândalo--primeiro-ministro Todo o gabinete do presidente do Peru, Alan García, renunciará devido a um escândalo relacionado a concessões petrolíferas, disse o primeiro-ministro Jorge del Castillo na quinta-feira. "Vamos ao Palácio do Governo e todos os ministros de Estado vamos colocar nossos cargos à disposição do presidente da República para que ele decida", disse Del Castillo, acompanhado da maioria dos membros do gabinete do governo, no Congresso. García enfrenta os apelos dos líderes da oposição para que modifique seu gabinete, depois da revelação de fitas de áudio que denunciam a ligação de membros de seu partido, o Apra, a um plano de favorecer licitantes com lucrativos contratos petrolíferos. (Por Diego Ore)