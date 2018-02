Ministra da França: morte de líder das Farc seria boa notícia A França espera que a anunciada morte do líder das Farc leve à libertação da refém franco-colombiana Ingrid Betancourt, afirmou neste domingo a ministra dos Direitos Humanos do país, Rama Yade. O governo colombiano anunciou no sábado que o líder histórico das Farc, Manuel Marulanda, morreu, mas não deu evidências firmes para a afirmação. "Obviamente, se essa informação for confirmada, nós a receberíamos bem... porque isso pode ser o fim, ou o começo do fim, do calvário de Ingrid Betancourt", disse a ministra em entrevista a uma rádio. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, pediu em inúmeras ocasiões a libertação da refém e o envio de uma equipe médica para a Colômbia no mês passado para tentar chegar a Betancourt, que pode estar doente. Os pedidos foram recusados pelas Farc. "A informação (sobre a morte de Marulanda) ainda não é oficial e ainda não foi confirmada pelas Farc, então eu prefiro me manter prudente neste momento", acrescentou Yade, que já teve problemas por comentários anteriores. (Por Crispian Balmer)