Ministra do Equador diz querer acordo em renegociação d dívida A ministra da Economia do Equador, Wilma Salgado, disse nesta quarta-feira que buscará um acordo com credores do país em qualquer processo de reestruturação que o governo venha a adotar. A funcionária, que assumiu a pasta na terça-feira após a renúncia de Fausto Ortiz por discrepâncias com o governo, afirmou ainda que tem interesse em fazer uma reestruturação dos passivos financeiros que melhore as condições e sem criar "comoção econômica". "Eu sempre sou partidária da negociação, prefiro os acordos", disse Salgado em uma entrevista à Reuters, referindo-se à reestruturação da dívida. (Reportagem de Alonso Soto)