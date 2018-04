Ministro argentino descarta possibilidade de fraude em eleição

O ministro do Interior da Argentina, Florencio Randazzo, descarta a possibilidade de fraude no processo eleitoral do próximo domingo. Segundo ele, "falar de fraude é uma irresponsabilidade" e as pessoas que levantam suspeitas sobre a legitimidade das eleições "pretendem deslegitimar os que são eleitos pela vontade popular", conforme disse nesta sexta-feira, 26.

"Temos que proteger, entre todos, o sistema eleitoral", ressaltou ele, durante entrevista coletiva à imprensa local. Randazzo acrescentou que "gerar dúvidas sobre o sistema eleitoral é uma ingenuidade ou demonstra que estão defendendo certos interesses".

Nesta quinta-feira, a Câmara Nacional Eleitoral acusou os "poderes políticos" de não tomar medidas necessárias para dar maior transparência e fortalecer a qualidade das eleições. Os candidatos da oposição também estão fazendo advertências sobre os riscos de fraude nas eleições para beneficiar o governo.

Randazzo disse que "não há nenhuma razão para que as eleições não sejam tranquilas e transparentes". O ministro também ressaltou que "é preciso confiar nos 160 mil argentinos que vão se levantar no domingo e cumprir com o dever cívico de trabalhar" nas mesas eleitorais.

Neste domingo, cerca de 28 milhões de argentinos devem votar para renovar parte da Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Nesta sexta-feira, o ministro visitou o centro de apuração dos votos, que vai funcionar no edifício central do Correio Argentino, no bairro portenho de Barracas.