Ministro da Economia de Cuba é promovido a vice-presidente

O governo cubano designou Adel Yzquierdo como vice-presidente, acumulando o cargo de ministro da Economia, informou nesta segunda-feira, 20, a imprensa oficial, num movimento que se soma à reestruturação promovida pelo presidente Raúl Castro para sustentar o sistema socialista.

Yzquierdo, de 66 anos, foi nomeado ministro da Economia em março de 2011 para impulsionar mais de 300 reformas aprovadas por um congresso do governante Partido Comunista, que são vistas como uma necessidade para reanimar a frágil economia doméstica.

"O conselho de Estado, por proposta de seu presidente (Raúl Castro), aceitou promover o companheiro Adel Yzquierdo Rodríguez como vice-presidente do Conselho de Ministros", publicou o Granma, diário do Partido Comunista.

Yzquierdo "manterá a responsabilidade de ministro da Economia e do Planejamento, cargo que desempenha desde março de 2011", destacou o diário na capa.

O general Raúl Castro, de 80 anos, substituiu o seu irmão enfermo Fidel na Presidência do país em 2008 e desde então tem feito a mais ampla reorganização do gabinete de ministros em décadas.

Ele tem tomado medidas enérgicas e colocado homens de sua confiança em cargos do Estado para reativar a debilitada economia com políticas mais orientadas para o mercado.

A escolha de Yzquierdo, um engenheiro mecânico que trabalhou no Ministério da Defesa com Raúl Castro, quem esteve à frente desta pasta por 49 anos, acontece no momento em que Cuba aplica um plano para cortar mais de 500 mil empregos estatais e promover a expansão do setor privado, entre outras medidas.

O novo vice-presidente disse em dezembro num discurso ao Parlamento que a economia cubana deverá crescer 3,4 por cento em 2012, ante 2,7 por cento no ano passado.