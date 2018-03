Ministro das Relações Exteriores da Colômbia renuncia

O ministro das Relações Exteriores colombiano, Fernando Araújo Perdomo, ex-refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e que assumiu o cargo em fevereiro de 2007, apresentou nesta quarta-feira, 16, sua renúncia, informaram porta-vozes do governo Executivo em Bogotá. O presidente do país, Álvaro Uribe, aceitou a demissão de Araújo, anunciou a Secretaria de Imprensa (SP) da Casa de Nariño, a sede do Executivo. Segundo informações, Araújo será substituído pelo advogado Jaime Bermúdez, que, até pouco tempo atrás, era embaixador na Argentina. Bermúdez assumirá o cargo na quinta-feira.