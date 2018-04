Ministro de Chávez diz que vitória é tendência 'irreversível'

O ministro das Finanças da Venezuela, Ali Rodriguez, disse que há "uma tendência irreversível" de aprovação da reforma constitucional para garantir ao presidente Hugo Chávez o direito de disputar reeleições indefinidamente. Perguntado se não estaria violando a lei eleitoral que proíbe a divulgação de pesquisas de boca-de-urna, Rodriguez defendeu-se dizendo que não havia mencionado números. A autoridade eleitoral venezuelana espera divulgar os primeiros resultados oficiais dentro de cerca de três horas. Veja também: A dinastia Chávez Conheça os programas sociais apoiados por Chávez Veja os possíveis cenários criados pelo referendo Processos eleitorais na Venezuela na presidência de Chávez Eleitores dos dois lados da questão disseram que a decisão é crucial para o futuro da Venezuela, um país profundamente polarizado. "Hoje, meu destino político está sendo decidido", disse ele. "O futuro do país está em jogo". O toque de clarins acordou os venezuelanos antes do amanhecer, e longas filas formaram-se antes mesmo de as seções eleitorais de abrirem, às 6h00 da manhã. Pessoas que votaram pelo "sim" disseram que Chávez deu as pobres da Venezuela comida a preços baixos, educação gratuita e atendimento de saúde de qualidade, além de oferecer um discurso de luta de classes a uma população oprimida por décadas de governos alinhados com os ricos. Como nenhum sucessor surgiu nas fileiras chavistas, eles temem por um retrocesso quando o presidente deixar o poder. "Se Chávez perder, suas conquistas sociais desaparecerão", disse o secretário Richard Mijares, de 40 anos. Já os que optam pelo "não" dizem que Chávez já acumula poder demais, controlando os tribunais, o legislativo e o conselho eleitoral. A remoção do limite de 12 anos consecutivos de governo para o presidente, dizem, fará com que ele se torne incontrolável. "Se vencer, ele vai ficar sem limites e nos fará ficar como Cuba, porque é o que realmente quer", acusou a estudante universitária Adriana Hernandez, de 19 anos. "vai baixar leis por decreto e perseguir a propriedade privada". Os dois lados alegam que pesquisas de boca-de-urna lhes garantem a vitória. Liderada por um movimento estudantil, a oposição, fragmentada, fez campanha com o slogan "Não é Não", numa referência ao plebiscito de 2007 que já buscava ampliar o tempo do presidente no cargo, e que foi derrotado.