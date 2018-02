Ministro venezuelano da Saúde renuncia, diz imprensa local

O ministro venezuelano da Saúde, Carlos Rotondaro, renunciou nesta quarta-feira, 10, ao cargo, após nove meses de gestão, informaram meios da imprensa local que citaram funcionários da pasta de Rotondaro.

Segundo a versão online do diário El Universal de Caracas, Rotondaro deixou seu cargo supostamente por "sua rejeição a incursão de cubanos em posições estratégicas do ministério da Saúde e em hospitais" públicos do país.

O jornal acrescentou que um dos possíveis substitutos para Rotandaro é o atual ministro da Secretaria da Presidência, Luis Reyes.

A renúncia de Rotandaro é a quarta de um ministro venezuelano no último mês, depois que nas últimas semanas renunciaram Ramón Carrizález, vice-presidente do Executivo e titular do ministério de Defesa, sua esposa Yuribí Ortega, ministra do Ambiente, ambos por razões "estritamente pessoais", e o titular do ministério de Bancos Estatais, Eugenio Vásquez Orellana.