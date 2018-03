Ministros de Colômbia e Venezuela tentam normalizar relações Os chanceleres de Colômbia e Venezuela se reuniram nesta segunda-feira em uma Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos para falar de temas de segurança bilateral e pedir a normalização das relações entre os dois países. O ministro venezuelano das Relações Exteriores, Nicolás Maduro, enfatizou a necessidade de manter o contato com a Colômbia, mas disse que espera que terminem os ataques do país em relação a supostos vínculos do Governo Hugo Chávez com a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Temos visões distintas sobre alguns processos que estão acontecendo no continente, visões distintas de alguns elementos do que é a política bilateral, mas ratificamos a necessidade de se manter uma comunicação sobre os distintos temas e de conversar de maneira permanente com muita franqueza", disse Maduro a jornalistas. Nos últimos anos as relações entre os presidentes de Colômbia, Álvaro Uribe, e Venezuela, Hugo Chávez, têm deteriorado pela postura de Caracas sobre as Farc. De sua parte, em numerosas ocasiões Chávez acusou o governo de Uribe de ter relações com o narcotráfico e o paramilitarismo. O mais recente fator de discórdia foi a descoberta de vários computadores do chefe das Farc Raúl Reyes, morto em um ataque de militares colombianos em território equatoriano, nos quais foram encontradas informações que supostamente relacionariam os governos de Caracas e de Quito com o grupo rebelde. "Nós já os dissemos que queremos que cessem todo tipo de campanha pública em relação aos temas que as opiniões públicas venezuelana e colombiana já conhecem muito bem, e que se restabeleçam os níveis de respeito e comunicação", disse Maduro. O chanceler colombiano, Fernando Araújo, destacou a necessidade de fortalecer os vínculos comerciais e de segurança na fronteira compartilhados entre Colômbia e Venezuela. "Conversamos sobre temas de segurança, falamos sobre a conveniência de revitalizar alguns temas que esfriaram como os temas de comércio, como os temas de segurança nas fronteiras", disse Araújo ao sair da reunião com Maduro. A Venezuela é o segundo maior parceiro comercial da Colômbia, com um comércio bilateral de mais de 6 bilhões de dólares ao ano. (Reportagem de Nelson Bocanegra)