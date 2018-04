Missa na Basílica Nacional homenageia mortos no Haiti

O Santuário Nacional de Aparecida prestou, na manhã desta quinta-feira, 14, uma homenagem às vitimas no Haiti. A tradicional missa de quinta recebeu cerca de sete mil fiéis que acompanharam a cerimônia, que também lembrou a memória dos militares mortos no terremoto e a médica Zilda Arns, fundadora da Pastoral da Criança no Brasil.

"Que ela descanse em paz e nos solidarizamos com toda sua família e suas companheiras de trabalho", disse o padre Maciel Pinheiro, missionário redentorista e um dos celebrantes.

No início da celebração, três Agentes de Segurança do Santuário levaram até o Altar Central as bandeiras do Brasil e do Haiti, além de uma grande vela. Padre Antonio Agostinho Frasson, que presidiu a celebração, disse que a celebração foi "um ato de solidariedade da Basílica Nacional e faz parte do espírito cristão". Ele disse que as pessoas que participaram da missa demonstravam estar apreensivas.

"Foi um momento de oração. O fato toca o coração de todos, pois apesar de ter acontecido tão longe, envolve gente daqui, muito próximos de nós", afirmou o sacerdote, numa referência às dez vítimas que serviam no 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena (5º BIL).

Frasson destacou o trabalho da médica Zilda Arns, dizendo que a Pastoral da Criança foi uma iniciativa muito importante para o Brasil. "No conjunto da Igreja essa é uma pastoral que já trouxe muitos resultados positivos", afirmou.

Alguns parentes e amigos das vítimas que escaparam do terremoto também participaram da celebração, como Ana Cláudia Pereira, noiva de um sobrevivente. "Vim agradecer e pedir a benção pra que ele chegue bem e que dê tudo certo", disse.