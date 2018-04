Missão humanitária anuncia resgate de mais um refém das Farc

A missão humanitária liderada pela senadora colombiana Piedad Córdoba com apoio do Brasil resgatou na tarde desta terça-feira, 3, o ex-governador do departamento (Estado) de Meta Alan Jara, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). O político era mantido em cativeiro pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) havia mais de 7 anos. Segundo o porta-voz do CICV Yves Heller, Jara foi resgatado em uma área rural do departamento de Guaviare, no sul da Colômbia. Veja também: Alan Jara diz que Farc não estão derrotadas Cronologia dos sequestrados das Farc Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Jornalistas analisam participação do Brasil Depois da entrega, um helicóptero brasileiro, identificado com o emblema do CICV, levantou voo em direção à cidade de Villavicencio, no centro do país, onde o ex-sequestrado foi recebido por sua esposa, filho e autoridades do governo colombiano. "Livre, livre", foram as primeiras palavras de Jara. "Eu descansei por sete anos e meio, agora é trabalhar", acrescentou o ex-governador em rápidas declarações, que também reconheceu sofrer de "problemas de saúde", sem dar outros detalhes. Alan Jara, de 51 anos, havia sido sequestrado em 15 de julho de 2001, quando se deslocava em um veículo da ONU, junto com funcionários da entidade internacional. O político fazia parte de um grupo de reféns que as Farc tentam trocar por 500 rebeldes presos. Após o sequestro, uma nota das Farc acusou Jara de ter ligações com paramilitares. Durante seu trabalho como governador, o engenheiro civil dialogou em várias ocasiões com a guerrilha e grupos militares que atuavam na região. Segundo a imprensa colombiana, os reféns libertados pelo grupo afirmam que o ex-governador era o professor dos sequestrados. Ele dava aulas de inglês e russo aos companheiros de cárcere, o que ajudava a passar o tempo enquanto tentavam sobreviver na selva. Heller agradeceu à colaboração do Brasil, do governo e da polícia colombiana, das Farc e dos membros do grupo "Colombianos pela Paz". "Como organização humanitária neutra, imparcial e independente, o CICV continuará buscando todos os mecanismos possíveis para obter a pronta libertação de mais reféns", disse o porta-voz. O Brasil, a pedido da entidade humanitária, forneceu helicópteros Cougar, de fabricação francesa, para a operação. Outros quatro homens foram soltos pela guerrilha no domingo. O sexto refém que as Farc anunciaram que irão libertar unilateralmente é Sigifredo López, ex-deputado de 45 anos cujo resgate está previsto para esta semana. Com a saída de Jara, ainda restam em poder da guerrilha 23 reféns considerados passíveis de troca em um acordo humanitário com o governo. A proposta original do acordo era que, em troca da libertação de reféns das Farc, o governo libertasse rebeldes que mantém presos - mas as negociações estão paralisadas. Entre outras exigências para efetivar o acordo, os rebeldes reivindicam a desmilitarização de três municípios, mas o governo do presidente colombiano Álvaro Uribe não aceita as condições. (Matéria atualizada às 18h15)