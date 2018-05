Moradores são retirados no Caribe mexicano antes de Furacão Autoridades começaram a retirar moradores do Caribe mexicano neste sábado e turistas em Cancún esvaziaram as prateleiras dos supermercados, enquanto o resort de luxo se prepara para o segundo forte furacão em dois anos. O Furacão Dean, que está prestes a se tornar uma rara tempestade de categoria 5, deve chegar à península de Yucatan na noite de segunda-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA. A tempestade já matou pelo menos três pessoas no Caribe em seu caminho para a Jamaica e Golfo do México. As tropas da Marinha e do Exército mexicanos já retiraram 2.500 pessoas da pequena ilha de Holbox e ajudaram as comunidades pesqueiras a se abrigarem em terrenos mais altos. Os proprietários de hotéis e autoridades em Cancún estavam decidindo em que momento vão remover 40 mil turistas ainda neste sábado. "Nós não vamos dar qualquer chance para o Furacão Dean", disse a repórteres Félix González, governador do Estado Quintana Roo de Cancún. Os portos do golfo estavam abertos no sábado. A petrolífera estatal Pemex afirmou que suas operações no Golfo do México estavam normais e que não tomaria nenhuma decisão de retirar seus funcionários até o fim do final de semana. A Shell informou que estava retirando mais 300 trabalhados de suas instalações norte-americanas no golfo por causa do Dean. A empresa revelou que já retirou 460 trabalhadores desde o início da semana. Turistas e moradores estocam comida e água, esvaziando as prateleiras de lojas. "Eu vim para ver o que podia conseguir, mas não sobrou muita coisa no supermercado", disse Jorge Sanchez, de 48 anos, um trabalhador do aeroporto que fazia compras num estabelecimento da cadeia Wal-Mart, em Cancún. Cancún ainda se recupera do Furacão Wilma, uma tempestade de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, de 5 graus de intensidade, que atingiu o resort em outubro de 2005, matando pelo menos sete pessoas.