Morales aceita referendo que pode revogar seu mandato

O presidente da Bolívia, Evo Morales, aceitou nesta quinta-feira, 8, convocar um referendo que pode revogar seus mandato e de outros nove governadores em um prazo de 90 dias, informou a agência France Presse. Veja também: Senado aprova referendo para revogar mandato de Morales Morales convoca diálogo com governadores para 12 de maio O referendo foi aprovado na quinta pelo Senado da Bolívia, controlado pela oposição. A lei foi proposta inicialmente pelo próprio Morales em dezembro de 2007, quando a Bolívia atravessava uma tensa situação política relacionada com o processo constituinte, mas sua tramitação ficou estagnada por vários meses no Senado, após ser aprovada em janeiro na Câmara dos Deputados. Entre os protestos do Governo por considerá-la "inoportuna", a maioria opositora no Senado decidiu hoje aprovar a lei sobre o referendo revogatório.