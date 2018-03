Morales acusa presidente do Peru de ser 'antidemocrático' O presidente da Bolívia, Evo Morales, acusou Alan García de ser antidemocrático, nesta terça-feira, após o presidente peruano ter mandado Morales se calar. "Qualquer presidente que manda calar qualquer pessoa é um presidente, ou somos presidentes antidemocráticos, que não aceita o diálogo, que não escuta o povo", disse Morales, em entrevista coletiva, durante a 35a cúpula de líderes do Mercosul, que acontece na Argentina. García convocou seu embaixador em La Paz para consultas, irritado com recentes comentários de Morales, que afirmou no fim de semana que os Estados Unidos formarão uma base militar no país andino. (Reportagem de Lucas Bergman)