Morales chega a Cuba

O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou nesta quarta-feira a Havana para uma visita oficial, a primeira desde que o general Raúl Castro assumiu a chefia de Estado de Cuba, no dia 24 de fevereiro, e a sexta nos últimos dois anos e meio. Morales chegou ao aeroporto José Martí de Havana aproximadamente às 22h30 (meia-noite de Brasília), uma hora depois do previsto, e foi recebido pelo ministro de Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque. As autoridades da ilha não detalharam a agenda da viagem nem a duração da visita, mas disseram que ela será "breve" e que o governante boliviano se reunirá com Raúl Castro. Informações de La Paz asseguraram também que Morales se encontrará com o ex-presidente Fidel Castro, que não aparece em público há dois anos. Desde que venceu as eleições presidenciais de dezembro de 2005, Morales visitou em seis ocasiões a ilha, uma como presidente eleito nesse mesmo ano e cinco após assumir o poder, em janeiro de 2006.