Morales confirma convocação de referendo constitucional O presidente da Bolívia, Evo Morales, confirmou na sexta-feira a polêmica convocação de um referendo constitucional em 4 de maio, um desafio aberto à oposição conservadora. A lei de convocação, aprovada na quinta-feira à noite em sessão do Congresso controlado pelo governo, foi promulgada por Morales. O presidente, firme aliado do líder venezuelano Hugo Chávez, assinou também uma lei que desautoriza referendos departamentais sobre autonomia convocados para 4 de maio também pelos governadores opositores do rico distrito oriental de Santa Cruz e outros três departamentos. "Hoje sinto que novamente o povo boliviano faz história", disse Morales no ato que marcou o lançamento da campanha pelo "sim" à nova Constituição "plurinacional" com a qual pretende "refundar" o país, dando mais poder aos indígenas e nacionalizando a economia. A oposição não parecia disposta a fazer campanha pelo "não" e anunciou que tentará impedir o referendo nacional, prolongando a tensão que nos dois últimos meses impediu um acordo político para compatibilizar a mudança constitucional com as demandas de autonomia. A autonomia de departamentos, municípios, províncias e comunidades indígenas não é permitida pela atual Constituição, mas está incluída na nova carta magna, aprovada em dezembro por uma assembléia dominada pelo governo.