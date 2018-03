Morales diz que ainda há perigo de 'golpe eleitoral' na Bolívia O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou nesta terça-feira que ainda existe no país um risco de "golpe eleitoral" por parte de autoridades regionais de oposição que tentam impedir a realização de um referendo revogatório de mandato marcado para o dia 10 de agosto, e do qual Morales espera sair fortalecido. O líder boliviano, que vê no processo eleitoral uma forma de romper o cerco da oposição em torno da "revolução" socialista que pretende implantar, deu o alerta ao encerrar, na madrugada, um congresso de cocaleiros no qual foi confirmado como dirigente da categoria em que iniciou sua carreira política. No evento, Morales recebeu o apoio dos cocaleiros para a realização do referendo horas depois de o processo ter sido ratificado pela Corte Nacional Eleitoral (CNE), mediante uma resolução que derrubou a medida imposta pela Justiça na semana passada, em meio a esforços para impedir a votação. O líder boliviano, que nas últimas semanas recebeu o apoio dos presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Luiz Inácio Lula da Silva, disse que alguns dos governadores departamentais tentariam boicotar o processo. "O aviso dado (pelos cocaleiros) às cortes eleitorais dos Departamentos é uma boa mensagem porque as cortes querem dar um golpe contra a democracia", disse Morales. O presidente, que, segundo várias pesquisas, teria seu mandato ratificado na votação, afirmou que o "golpe" contra a consulta popular tinha por objetivo impedir a finalização de um processo complexo de reforma da Constituição e proteger os governadores da oposição. Quatro dos nove Departamentos bolivianos desafiaram o governo central no começo deste ano ao aprovarem, em referendos regionais, uma maior autonomia. O ministro boliviano da Presidência, Juan Ramón Quintana, admitiu na segunda-feira à noite que as cortes regionais, consideradas próximas dos governadores, podem erguer um "último obstáculo legal" contra o referendo. A CNE marcou para quarta-feira uma reunião com as cortes eleitorais dos nove Departamentos. Segundo Morales, "parece que algumas cortes querem agora substituir a ditadura militar das décadas de 60 e 70. O não cumprimento de uma lei nacional aprovada pelo Congresso (a lei do referendo) significa um golpe contra a democracia, um golpe contra o povo."