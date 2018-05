Morales doa parte do salário a vítimas de terremoto no Peru

O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou nesta segunda-feira que ele e os membros do seu governo doarão parte dos seus salários às famílias desabrigadas pelo devastador terremoto que abalou o Peru na semana passada, matando mais de 500 pessoas. "O Peru sempre mostrou solidariedade conosco, e a primeira contribuição que eu gostaria de anunciar que o presidente e o vice-presidente vão doar 50 por cento dos seus salários", disse Morales durante entrevista coletiva em La Paz. Morales, o primeiro indígena eleito presidente do país andino, declarou que todos os seus ministros e vice-ministros vão doar 25 por cento dos salários e convidou todos os bolivianos a contribuírem para os fundos de emergência. O tremor de quarta-feira, com magnitude de 8,0 pontos, devastou várias cidades do Peru e levar suprimentos às dezenas de milhares de desabrigados na região central, perto da costa do Pacífico, tornou-se um pesadelo logístico para o governo peruano. O Brasil, entre outros países latino-americanos, enviou ajuda ao Peru. "A ajuda internacional nem sempre é suficiente quando acontece um desastre natural, mas uma pequena contribuição sempre ajuda as famílias afetadas pelo terremoto", disse Morales.