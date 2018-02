Na Bolívia, manifestantes vão às ruas contra e a favor do quarto mandato de Morales

LA PAZ - Um grande números de pessoas foi às ruas da Bolívia protestar contra e a favor da candidatura do atual presidente do país, Evo Morales, que pode se tornar chefe do executivo pela quarta vez consecutiva nas eleições de 2019. A possibilidade foi confirmada pelo Tribunal Constitucional boliviano, embora o direito não esteja descrito na constituição do país.

A principal manifestação aconteceu na cidade de Santa Cruz, na região central e mais desenvolvida, e também onde está o maior polo de oposição a Morales. O líder opositor Fernando Cuéllar tomou a palavra no protesto e pediu a Morales que reconsidere. “Ainda dá tempo. A decisão de renunciar à disputa pela eleição em 2019 é sua”, disse.

O comércio, algumas empresas e o transporte público não funcionaram em Santa Cruz, o maior polo de oposição ao governante. Alguns manifestantes também carregavam bonecos de Morales que lembram os 'pixulecos' usados nas críticas contra o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em La Paz e na cidade vizinha El Alto, redutos do governo, o líder do centro Samuel Doria Medina coordenou uma marcha que exigiu o “respeito ao voto”, mencionando o referendo feito em 2016, quando a maioria votou pela impossibildiade de uma nova candidatura de Morales.

Mas o ministro da Presidência, Alfredo Rada, disse à imprensa que a oposição “não conseguiu uma quantidade de pessoas suficiente para paralizar as atividades produtivas, de serviços e comerciais”.

Em um ato na zona rural na região de Santa Cruz, Morales se disse surpreendido diante de tantas mentiras da oposição. Ele pediu que os cidadãos a ele aliados sigam mobilizados com o progresso do país.

O movimento de apoio ao presidente, Movimiento Al Socialismo (MAS), organizou concentrações em Santa Cruz, La Paz e Cochabamba. “Nós vamos defender o processo, governar entre nós meses. O Fundo Monetário Internacional (FMI) não pode nos governar”, adicionou o ministro do desenvolvimento rural Eugenio Rojas.

História

Morales é o primeiro presidente indígena da Bolívia e o que tem governado o país por mais tempo. Ele chegou ao poder em 2006 com 54% dos votos, e foi novamente eleito em 2010 e 2015. Uma pesquisa recente do jornal Página Siete identificou, porém, que a populaidade do presidente caiu para 22%. /Associated Press.