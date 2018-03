Morales pede às Farc que deixem as armas O presidente boliviano, Evo Morales, pediu nesta terça-feira ao grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que deixe as armas e busque uma "revolução democrática e cultural" por vias pacíficas. Morales falou da situação da guerrilha na Colômbia enquanto seu aliado Hugo Chávez, presidente venezuelano, tenta mediar um diálogo entre o governo e os rebeldes colombianos para facilitar uma troca de presos por reféns. O governante boliviano, em entrevista coletiva após receber no Palácio de Governo uma delegação de ex-guerrilheiros comunistas cubanos, disse que a violência não é um método de luta adequado para a atualidade, que definiu como uma "época de consciências". "Sinto que muitos têm razão de levantar as armas, mas não são tempos para levantar as armas. Que bom seria que as Farc deixassem as armas e assim como nossos países (fazer) uma revolução democrática e cultural", disse Morales. "Agora estamos em outros tempos, acabaram-se as ditaduras e devem acabar-se também as guerrilhas contra o império, estamos na época de consciências e com base na consciência é preciso fazer transformações pacíficas e democráticas", completou. (Por Carlos Alberto Quiroga)