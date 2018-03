Morales receberá Lula e Chávez durante campanha eleitoral O presidente da Bolívia, Evo Morales, receberá na sexta-feira seus dois principais aliados externos, os presidentes do Brasil e da Venezuela, em plena campanha para o referendo revogatório dos mandatos executivos, ao qual amplos setores da oposição ainda se opõem. Morales confirmou na segunda-feira as visitas simultâneas de Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez, um dia depois de anunciar medidas destinadas a resolver complicadas disputas diplomáticas com Estados Unidos e Peru. Em 10 de agosto, os bolivianos vão às urnas para revalidar ou não os mandatos de Morales e dos dez governadores regionais, a maioria dos quais oposicionistas. Morales disse durante um evento em Santa Cruz, transmitido pela TV pública, que Lula e Chávez anunciarão investimentos rodoviários na Bolívia. O encontro ocorrerá na cidade amazônica de Riberalta, reduto da oposição direitista. Fontes oficiais disseram na semana passada que os investimentos a serem anunciados por Lula e Chávez compensarão pelo menos parcialmente a recente suspensão de uma doação norte-americana de 657 milhões de dólares. O Brasil financiaria 230 milhões de dólares para a construção de uma estrada de mais de 500 quilômetros entre a região andina e Riberalta, enquanto a Venezuela cobriria o custo, não informado, de uma estrada no Departamento de Pando, também no norte do país, segundo as fontes bolivianas. A Bolívia pretendia realizar esses projetos com doações da chamada "Conta do Milênio", mas Washington suspendeu essa ajuda a La Paz devido ao discurso anti-americano de Morales. No próximo dia 21, o secretário-adjunto de Estado dos EUA para o Hemisfério Ocidental, Thomas Shannon, irá a La Paz para discutir uma possível reaproximação. No domingo, Morales disse também estar disposto a se reunir rapidamente com o presidente peruano, Alan García, para superar as diferenças das últimas semanas com relação à negociação da Comunidade Andina, da qual ambos os países participam, com a União Européia. García não escondeu sua contrariedade pelas críticas de Morales à construção de uma base militar dos EUA em território peruano. Desde então, porém, as chancelarias de ambos os países vêm promovendo uma reaproximação.