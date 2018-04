Morales viaja ao Irã para buscar investimentos para a Bolívia

LA PAZ - O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou neste sábado, 23, que viajará ao Irã esta noite para assinar acordos bilaterais e buscar créditos que facilitem os investimentos no seu país.

"Buscamos créditos que melhorem o investimento na Bolívia", declarou Morales na cidade de Cochabamba, horas antes de iniciar sua viagem.

O presidente partirá em seu avião, construído originalmente para os diretores do clube de futebol inglês Manchester United, e sua chegada a Teerã é prevista para amanhã, após uma jornada de quase 24 horas.

Inicialmente, o Irã tinha anunciado a segunda visita oficial de Morales ao país para a quinta-feira, 28. O líder boliviano se reunirá com o colega iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, que no mês passado manifestou o desejo de aprofundar as relações com a Bolívia.

"Irã e Bolívia desfrutam de relações de amizade profundas e estamos preparados para desenvolvê-las em vários setores, como a agricultura, o comércio e a indústria", afirmou.

Nas reuniões preparatórias da viagem, delegações de ambos países estudaram os últimos detalhes de um empréstimo de US$ 278 milhões do Irã à Bolívia.

Além disso, foi avaliada a possibilidade de que ambos os Estados assinassem acordos de cooperação em setores como a mineração, a agricultura, a indústria e a alimentação.

Morales anunciou que voltará à Bolívia na próxima quarta-feira.