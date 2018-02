Morre 1 pessoa em desocupação de área de vulcão no Chile

Uma pessoa morreu durante as operações de retirada dos moradores realizadas em Chaitén, no Chile, devido à atividade de um vulcão, informou a imprensa local neste domingo. O vulcão Chaitén, sobre o qual não se tinha registro de erupção, entrou em atividade na madrugada de sexta-feira, com uma explosão inusitada. Uma mulher de 92 anos teria morrido em um ferry, enquanto era trasladada de Chaitén a Puerto Montt, segundo a imprensa local, com outros idosos. A morte ocorreu durante as últimas operações de retirada dos moradores das áreas próximas ao vulcão. O serviço de emergência chileno ainda tentava confirmar a morte. Cerca de 4.000 pessoas foram retiradas do local sob a grande nuvem de fumaça que cobre a região, que chegou a alcançar o território argentino. O vulcão Chaitén, a 1.300 quilômetros ao sul de Santiago, está localizado a 10 quilômetros do vilarejo de mesmo nome. (Reportagem de Manuel Farías)