Morre Aníbal Chávez, irmão de Hugo Chávez

CARACAS - Aníbal Chávez, irmão do falecido presidente Hugo Chávez, faleceu, informou neste domingo o governo da Venezuela. Autoridades não especificaram a causa da morte.

Aníbal Chávez tinha 60 anos e era prefeito da cidade rural de Sabaneta, em Barinas. A imprensa local informou que ele morreu repentinamente de uma infecção estomacal.

Um comunicado divulgado pelo governo elogiou-o como um "distinto lutador, homem do povo a serviço das causas nobres e que sabia buscar por meio do seu trabalho os ideais do pai do país, Simon Bolívar, e de Hugo Chávez".

Hugo Chávez foi o fundador do atual sistema socialista da Venezuela e tinha vários irmãos que serviram em cargos governamentais. Hugo Chávez morreu em 2013, deixando a presidência ao seu vice-presidente, Nicolás Maduro./Associated Press