Morre guerrilheiro do Sendero em choque com polícia no Peru Um importante guerrilheiro do comando do movimento maoísta Sendero Luminoso morreu na terça-feira depois de um choque com as forças policiais do Peru na região de selva do país, disse o ministro do Interior, Luis Alva. Outros oito guerrilheiros foram presos depois do confronto, que não deixou feridos entre a polícia. Segundo Alva, foi uma operação apelidada de "Vulcão". O guerrilheiro morto, Epifanio Espíritu, era considerado membro mais importante do círculo do "Camarada Artemio", o último líder rebelde do Sendero Luminoso que ainda não foi preso, disse Alva a jornalistas. "A operação resultou em um combate hoje (terça-feira) às 3h (6h pelo horário de Brasília) com as forças terroristas; nesse combate faleceu Epifanio Espíritu Acosta; como sabem, é o líder mais importante do Camarada Artemio", disse ele antes de seguir para a região de San Martín, onde aconteceu o enfrentamento. Foram apreendidos nove fuzis de longo alcance e outras armas, acrescentou ele. As facções remanescentes do Sendero Luminoso, grupo que semeou o terror nas décadas de 1980 e 1990, com choques que mataram milhares de civis, hoje fazem aliança com os narcotraficantes, de acordo com a polícia. O Sendero Luminoso quase desapareceu depois de 1992, quando as forças de segurança capturaram seu líder máximo, Abimael Guzmán, que hoje está preso em uma base naval. (Reportagem de Marco Aquino)