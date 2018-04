Morte de Raúl Reyes destruiu chances de paz, dizem Farc

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) asseguraram nesta sexta-feira, 27, que a morte do líder rebelde Raúl Reyes "foi uma punhalada que destruiu a possibilidade real de conquistar a paz na Colômbia". "O que tinha sido criado até aquele momento foi destruído de uma só vez", afirmou o Secretariado do Estado-Maior Central das Farc em comunicado que lembra o primeiro aniversário de morte de Reyes. Veja também: Chefe militar das Farc está com saúde enfraquecida, diz jornal Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região No domingo se completa um ano que o líder guerrilheiro foi morto, durante um bombardeio do Exército colombiano contra um acampamento no Equador. Reyes, que era o segundo no comando e porta-voz internacional das Farc morreu em 1º de março de 2008 em um ataque aéreo a um acampamento instalado nas selvas da fronteira do Equador com a Colômbia. Outras 25 pessoas, entre integrantes das Farc e civis, morreram nesta operação colombiana, que levou o presidente equatoriano, Rafael Correa, a romper relações com Bogotá, que seguem sem se restabelecer. Além disso, as autoridades colombianas confiscaram na base diversos computadores portáteis e memórias informáticas que, segundo elas, fizeram evidente as relações dos rebeldes com distintas pessoas e setores do país e do exterior. A morte de Reyes foi "um golpe sensível para nossa organização", admitiu o comando das Farc, que divulgou a mensagem em seu site. "Mas muito mais, foi uma punhalada à possibilidade real de conquistar a paz na Colômbia", continuou a mensagem, alegando que a "Operação Fénix (a do bombardeio) foi lançada em conjunto pelo Exército com os Estados Unidos e violou de forma descarada" a soberania equatoriana.