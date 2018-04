'Morte parece ser uma doce opção', diz refém das Farc Gravemente doente após passar seis anos como refém em acampamentos de guerrilheiros na selva colombiana, Ingrid Betancourt acredita que "a morte parece ser uma doce opção", revelaram novos detalhes de uma carta que enviou para sua família. Betancourt, que possui cidadania francesa e colombiana, escreveu para sua mãe, seu marido e seus filhos no final do ano passado, mas os trechos das cartas foram revelados pelo canal espanhol de TV Noticias Cuatro, que teve acesso a elas. Guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) libertaram seis reféns neste ano em acordos mediados pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez. Alguns dos ex-reféns contaram que Betancourt, que foi candidata à Presidência da Colômbia, encontra-se muito doente, enfrentando problemas no fígado e depressão. "Estou cansada de sofrer, de carregar isso dentro de mim todos os dias, de mentir para mim mesma e de ver que todo dia é o mesmo inferno do dia anterior", escreve em um trecho da carta divulgada pelo site do Noticias Cuatro. "Sinto como se a vida dos meus filhos estivesse em 'standby', esperando para que eu seja libertada, e o sofrimento diário deles faz da morte uma doce opção", afirmou. O marido de Betancourt disse à rádio Caracol, em Bogotá, que os trechos saíram de cartas escritas para ele e que foram encontradas com rebeldes capturados em novembro. As cartas integravam um pacote de documentos e vídeos por meio do qual as Farc pretendiam mostrar que seus reféns continuam vivos. Betancourt e três homens que trabalhavam para o governo dos EUA estão entre os 40 reféns renomados que as Farc dizem querer trocar por combatentes rebeldes mantidos presos na Colômbia. Os esforços para selar um acordo amplo capaz de garantir essa manobra continuam paralisados. Chávez convenceu as Farc a libertarem unilateralmente alguns dos reféns na primeira ação do tipo ocorrida sob o governo do presidente colombiano, Alvaro Uribe, que é popular por ter adotado uma postura combativa em relação às guerrilhas. Mas o dirigente venezuelano deixou os governos dos EUA e da Colômbia indignados ao pedir um reconhecimento político maior para os rebeldes, acusados por autoridades norte-americanas e européias de formarem um grupo terrorista envolvido no tráfico de drogas. O nível de violência em meio ao conflito armado travado na Colômbia há quatro décadas diminuiu durante o governo Uribe, que mobilizou soldados para retomar áreas do país antes controlada? por gramados. Mas as Farc continuam a ter uma presença arraigada em áreas rurais mais afastadas. (Reportagem de Patrick Markey em Bogotá)