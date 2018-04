Mortes por terremoto chegam a 'quase 170 mil', diz presidente

O presidente do Haiti, René Préval, afirmou na quarta-feira, 27, que o número de mortos pelo violento terremoto do dia 12 no país subiu para "quase 170 mil". Segundo Préval, quase 170 mil corpos foram

contabilizados desde que o tremor de magnitude 7 na escala Richter atingiu o país caribenho.

Estimativas anteriores apontavam que o número de mortos estava em aproximadamente 150 mil. O terremoto atingiu a área de Porto Príncipe, a bastante povoada capital o país. Além disso, nos dias subsequentes houve dezenas de tremores secundários, que segundo especialistas reduzem a chance de se encontrar sobreviventes.

Também na quarta-feira, o presidente haitiano sugeriu que as eleições legislativas previstas para 28 de fevereiro devem ser adiadas. Préval disse que essa não é uma decisão definitiva, pois seria ainda necessário falar com "outros protagonistas" nesse processo para haver um consenso. As informações são da Dow Jones.