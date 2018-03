Motorista no caso de dissidente cubano ia perder habilitação O político espanhol Ángel Carromero, que estava dirigindo um carro que se acidentou em Cuba no mês passado, causando a morte do principal dissidente cubano, Oswaldo Payá, estava prestes a ter sua carteira de habilitação revogada, informou o órgão da Espanha responsável pelo tráfego nacional.