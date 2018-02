Mulher carregava US$ 15 mil dentro de estômago na Colômbia

Médicos de um hospital de Bogotá encontraram US$ 15,3 mil dólares no estômago de uma paciente. O valor estava dentro de uma cápsula de látex, informaram autoridades locais neste domingo, 4. O comandante da Polícia de Bogotá, general Rodolfo Palomino, afirmou aos jornalistas que vai investigar o que levou a mulher, de 24 anos, a guardar o dinheiro dentro do próprio estômago. A jovem, que se identificou como Gladys Cabrera, chegou à capital colombiana na quinta-feira passada, vinda do México, e passou pelo controle de imigração sem levantar suspeitas. Entretanto, se sentiu mal e foi a uma clínica onde os médicos descobriram a cápsula de látex dentro de seu estômago. Gladys poderá ser acusada por tráfico de dinheiro, enquanto autoridades colombianas investigam a origem do valor e as razões que a fizeram não declará-lo quando entrou no país.