Mulher comandante das Farc se entrega na Colômbia

"Karina", uma das guerrilheiras mais ativas da Colômbia e que comandava a frente 47 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), se entregou neste domingo, 18, a forças militares no departamento colombiano de Antioquia, informaram fontes oficiais. Nelly Ávila Moreno, conhecida como "Karina", se apresentou a tropas da 4ª brigada do Exército colombiano, no lugar conhecido como Jordania, disse o ministro de Defesa colombiano, Juan Manuel Santos. "Procurávamos esta mulher há muito tempo", disse Santos.