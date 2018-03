Mulher morre em explosão de cilindro de gás na Colômbia

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em uma explosão de um cilindro de gás em um bar no centro de Bogotá, na noite desta segunda-feira, 9, informaram as autoridades. A vítima aparentemente caminhava próximo à entrada do bar junto à sua mãe, e foi atingida em cheio pela explosão, segundo assinalaram fontes do Corpo de Bombeiros que participaram de seu atendimento após o acidente. A explosão do cilindro causou um pequeno incêndio, que foi rapidamente controlado. A mãe da vítima sofreu alguns ferimentos, e foi transferida para uma clínica próxima. Fontes da Polícia e jornalistas, que inicialmente tinham assinalado que a vítima era uma menor de idade e estudante de bacharelado, disseram posteriormente que se tratava de uma mulher de 25 anos. As autoridades atribuíram a explosão ao mau uso do cilindro de gás.