Na internet, relatos de desespero e caos após o terremoto

Imagens do desespero dos haitianos caíram na rede logo após o terremoto que abalou o país nesta terça-feira, 13. No Youtube, uma vídeo mostra a capital do Haiti, Porto Príncipe, completamente coberta pela poeira dos edifícios que desabaram. A cinegrafista exclama, angustiada, que "o mundo está acabando".

Outro vídeo, disponibilizado pela rede CBS, mostra os escombros após o tremor e a dor de haitianos feridos, enquanto soldados da missão das Nações Unidas no Haiti - os "capacetes azuis" - atuam no resgate.

"O sol ficou encoberto após o grande tremor. Agora, já voltou. E faz um silêncio amedrontador", afirma @troylivesay no Twitter, na manhã desta quarta-feira, 14. O desespero de quem consegue resgatar pessoas com vida dos escombros, mas não tem para onde levá-las, ganha expressão no blog The Livesay Haiti: "Milhares estão presos nos prédios destruídos neste instante. Prever um número agora seria como adivinhar gotas de chuva no oceano. Vidas preciosas estão sob risco. Quando vítimas são retiradas dos escombros, não há para onde levá-los para receberem cuidados. O Haiti tem um sistema de saúde praticamente inexistente para seu povo."

Enquanto prédios e casas caíam e luz, telefone e internet ficavam intermitentes, moradores recorreram ao Twitter para relatar o que acontecia. "Estou na frente de casa vendo meu carro balançar. A casa está indo abaixo", relatou @isabelleMorse no momento do terremoto. "As paredes estão caindo", twittou @troylivesay. "Eu vi muitos corpos mortos ao longo do caminho, muitos prédios históricos foram derrubados", relatou ele depois, quando foi fazer uma saída de reconhecimento dos estragos. "As pessoas estão trazendo pessoas em macas", postou @RAMHaiti.

Nos terremotos seguintes, por medo de morrerem em desabamentos, as pessoas não tinham mais coragem de voltar a suas casas. "As pessoas estão com medo de voltarem", postou @troylivesay. Uma multidão se aglomerava nas ruas. "Mais um terremoto: as pessoas estão desesperadas e gritando próximas ao estádio... Muitas delas, em grupos grandes, cantam e rezam", relatou @RAMHaiti. "Não há serviço telefônico. Não temos luz", completou.

Entre os twitteiros do Haiti, o tom de relato, muitas vezes, também deu lugar a pedidos de ajuda, a desabafos. "Se alguém no Haiti estiver lendo isso, por favor, vá às ruas e ajude. Está muito feio aqui fora", twittou @fredodupoux.