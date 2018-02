Na Unasul, Venezuela confirma perdão de dívida do Haiti

O governo da Venezuela confirmou na terça-feira, 9, o perdão da dívida de US$ 395 milhões do Haiti, em anúncio feito pelo chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, após a cúpula da União de Nações Sul-americanas (Unasul), que aconteceu em Quito, no Equador.

Tragédia no Haiti:

Total de mortos supera o do tsunami

Maduro lembrou que no último dia 25 de janeiro, ao final de uma reunião da Alternativa Bolivariana para as Américas (Alba), em Caracas, o presidente Hugo Chávez, anunciou o perdão da dívida do Haiti.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O comandante Hugo Chávez decidiu perdoar a dívida de US$ 395 milhões de nosso irmão Haiti com a Venezuela", pelas provisões de carburantes que recebe.

Além disso, "a Venezuela decidiu manter a cota permanente, sem custos, de gasolina, que estão sendo distribuídos com muita dificuldade" no Haiti, acrescentou Maduro.

As ações fazem parte de uma série de outras que o governo de Caracas realizou no Haiti, em coordenação com o Executivo de Porto Príncipe, e que, segundo Maduro, se centrou no atendimento sanitário aos desabrigados do terremoto que assolou o país caribenho no último dia 12 de janeiro.

Na cúpula, foi aprovada a criação de um fundo de US$ 300 milhões, que deve ser organizado ainda em fevereiro. Os líderes sul-americanos voltarão a se reunir no próximo dia 20 na cidade mexicana de Cancún para concretizar o fundo.

As principais linhas de ação de ajuda da Unasul para o Haiti, que inclui uma resolução de cooperação permanente, surgiram dos requerimentos específicos propostos pelo presidente haitiano, René Préval, que compareceu à reunião em Quito para informar sobre as necessidades de seu país depois do terremoto de 12 de janeiro.