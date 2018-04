Não há sobreviventes em queda de avião na Venezuela Um avião caiu nos Andes venezuelanos pouco depois de levantar vôo e todos os 46 ocupantes da aeronave morreram, afirmaram autoridades do país nesta sexta-feira. Equipes de resgate disseram ter visto os destroços enquanto sobrevoavam com um helicóptero as encostas íngremes e de grande altitude da região, acrescentando que o avião parecia ter ficado completamente destruído. O bimotor caiu a poucos quilômetros da cidade andina de Mérida, uma área reconhecidamente complicada para os pilotos, depois de ter levantado vôo dali em direção à capital venezuelana, Caracas, na quinta-feira à noite. Antes do amanhecer, equipes de busca ingressaram caminhando na área montanhosa e, já com o dia claro, na sexta-feira, passaram a usar também aeronaves. Não há indícios de que o piloto tenha comunicado qualquer tipo de emergência aos controladores de tráfego aéreo, disseram autoridades. O aparelho era operado pela companhia aérea local Santa Barbara. Moradores da região montanhosa disseram ter ouvido um grande estrondo, supostamente provocado pela queda do avião, pouco após o desaparecimento do Vôo 518, afirmou Gerardo Rojas, membro de um órgão regional da defesa civil. A operação de busca é coordenada a partir da cidade de Barinas, a mais importante da região e localizada no oeste da Venezuela. Entre os passageiros há um conhecido analista de política venezuelano e parentes de um importante membro do governo, disseram autoridades. Os pilotos precisam submeter-se a um treinamento especial para sair do aeroporto de Mérida porque, como a cidade é cercada de perto por montanhas, os aviões vêem-se obrigados a realizar uma subida brusca logo depois da decolagem. (Com reportagem de Brian Ellsworth, Ana Isabel Martinez e Enrique Andres Pretel)