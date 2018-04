'Não se meta comigo, senhor Obama', pede Chávez

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, pediu neste sábado, 28, a seu colega Barack Obama, presidente dos EUA, que "não se meta com ele", sobre as declarações de Washington a respeito dos direitos humanos e narcotráfico na Venezuela. "Não siga o mesmo caminho estúpido e torpe que o seu antecessor, George W. Bush", disse, durante transmissão obrigatória de programa na TV, em rede nacional. Na sexta, o Departamento de Estado americano criticou duramente a Bolívia e a Venezuela pela falta de cooperação com o governo dos Estados Unidos na luta contra as drogas, enquanto elogiou Colômbia e México por seus esforços. O Departamento de Estado afirmou que o êxito da luta antinarcóticos da Colômbia obrigou os traficantes a desviarem suas rotas através da Venezuela, que suspendeu a cooperação antidrogas com os EUA em 2005. O governo afirma que a Venezuela, pela geografia, corrupção, um fraco sistema judiciário, forças de segurança incompetentes e às vezes envolvidas, junto com a falta de cooperação internacional, é vulnerável ao tráfico de drogas, que quintuplicou desde 2002. Chávez insistiu que os EUA são o "primeiro consumidor de drogas do mundo" e se perguntou : "Como é isso de não poder deter a entrar de droga no próprio território? É cinismo!", disse. O venezuelano disse ainda que o seu país "golpeou o narcotráfico como nunca antes" e confirmou sua acusação de que a DE, a agência de combate às drogas norte-americana, "apoiava o narcotráfico". E finalizou, ao dizer que não se deve haver grandes esperanças com Obama, já que o novo governo dos EUA "seguirá sendo imperialista e atropelando seus povos".