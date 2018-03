Naufrágio deixa 3 mortos no trecho colombiano do Amazonas

Três mulheres morreram e outras 14 pessoas foram resgatadas após o naufrágio de uma embarcação nas proximidades da cidade colombiana de Leticia, informaram neste domingo, 8, fontes oficiais. Na lancha, que estava no rio Amazonas, viajava um grupo de pensionistas do Ministério da Educação, disse o comandante da polícia nesta região, o coronel Héctor Triviño. "Infelizmente aconteceu um acidente na tarde de sábado no rio Amazonas e três pessoas morreram", declarou o oficial. O chefe da polícia no Amazonas confirmou que duas mulheres de 67 anos e uma adolescente de 12 perderam a vida no acidente.