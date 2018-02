Nicolás Maduro assume Presidência interina da Venezuela

A designação do até agora vice-presidente do país e um dos mais próximos colaboradores do falecido mandatário foi apoiada nesta sexta-feira pelo Tribunal Supremo de Justiça, que decidiu que ele não deve renunciar a seu cargo para ser candidato nas eleições, que poderão acontecer nas próximas semanas.

"Juro em nome da lealdade mais absoluta ao comandante Hugo Chávez que cumpriremos e faremos cumprir essa Constituição bolivariana com a mão dura de um povo disposto a ser livre", disse Maduro com a mão levantada diante da Constituição antes de receber a faixa presidencial das mãos do chefe da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello.

Mas a tomada oficial do poder foi criticada pelo opositor Henrique Capriles, que perdeu contra Chávez as eleições de outubro do ano passado.

Capriles qualificou o juramento de fraude, argumentando que segundo a Constituição a falta absoluta do falecido presidente deve ser coberta pelo chefe da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esse juramento que vai acontecer agora nas condições que estão querendo, esse é um juramento completamente falso. Ninguém elegeu Nicolás Maduro como presidente", disse ele em entrevista coletiva antes da posse de Maduro.

(Reportagem de Ana Isabel Martínez)