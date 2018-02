Nicolás Maduro promete combater a corrupção na Venezuela

A corrupção é um problema perene na Venezuela e foi um dos principais temas na campanha eleitoral que levou o socialista Hugo Chávez ao poder pela primeira vez, em 1998. A morte de Chávez, reeleito em outubro e vitimado pelo câncer em 5 de março, motivou a convocação de uma nova eleição presidencial em 14 de abril.

As pesquisas indicam amplo favoritismo de Maduro na eleição, em parte graças aos programas sociais instituídos por Chávez, embora a oposição tenha durante anos acusado o falecido presidente de fazer vista grossa à corrupção entre seus aliados.

"Vou perseguir a corrupção onde ela estiver. Darei minha própria vida para combater a corrupção se for necessário", disse Maduro, apontado por Chávez como seu herdeiro político, durante comício em Maturin, no leste do país.

"Temos grandes desafios para superar a burocracia, a corrupção e a indolência de alguns funcionários que fazem vista grossa aos problemas do povo", afirmou.

As pesquisas eleitorais, que na Venezuela são notoriamente polêmicas e divergentes, dão vantagens expressivas para Maduro. O último levantamento do instituto Datanalisis, citado pela consultoria Eurasia Group, lhe deu 50,2 por cento das intenções de voto, contra 32,4 por cento de Capriles.

É uma diferença maior do que a registrada numa pesquisa do Datanalisis no mês passado, quando Maduro liderava por 49,2 por cento contra 34,8 por cento de Capriles.

Nos últimos dias, Capriles tem prometido acabar com as benesses aos "enchufados" ("conectados"), uma referência a amigos de líderes partidários que obtém acesso rápido a benefícios sociais, como casas recém-construídas, enquanto os outros continuam relegados a listas de espera.

(Reportagem adicional de Deisy Buitrago)