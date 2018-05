No Peru, 1ºs resultados dão vitória a Humala, mas confirma 2º turno

LIMA - O primeiro boletim oficial do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe) ratificou hoje o primeiro lugar do nacionalista Ollanta Humala nas eleições presidenciais realizadas no Peru, mas mostra o economista Pedro Pablo Kuczynski muito perto.

Os resultados com 18,22% das atas apuradas pela Onpe, assinalaram que Humala tem 26,55% da votação, Kuczynski 24,48% e a legisladora Keiko Fujimori 21,09%. Atrás deles aparecem o ex-presidente Alejandro Toledo, com 15,59% de votos e o ex-prefeito de Lima Luis Castañeda, 11,62%.

Os dados foram apresentados aos jornalistas pela chefe da Onpe, Magdalena Chú, que esclareceu que se trata da apuração de atas conforme estas foram chegando ao organismo eleitoral e com uma contagem fechada às 19h47 (21h47 de Brasília).

Chú disse que os dados da eleição se encontram em servidores não conectados à internet a fim de evitar qualquer ataque de piratas da informática e que os boletins irão aparecendo conforme se avança no processamento.

Estes números confirmam o primeiro lugar de Humala, que é dado como ganhador por todas as empresas de pesquisa, embora difiram na colocação do candidato que o acompanhará em um segundo turno, no dia 5 de junho.

Nas pesquisas de boca de urna e nos boletins extraoficiais de contagem rápida de atas, a congressista Keiko aparece no segundo lugar, por isso que se deve esperar para conhecer uma maior percentagem da apuração oficial para determinar o concorrente de Humala.