Nova ministra da Economia do Equador vai priorizar dívida social A nova ministra da Economia do Equador, Wilma Salgado, disse nesta terça-feira que durante sua gestão vai defender a "vida antes que a dívida", ao referir-se à política econômica que vai adotar. Salgado, que substitui Fausto Ortiz no cargo, disse à Reuters em uma entrevista por telefone que é membro do grupo Jubileu 2000, que defende o cancelamento da dívida de países pobres. "A vida antes que a dívida, definitivamente primeiro teremos que pagar a dívida social", disse Salgado a Reuters, antes de assumir o cargo. (Por Alonso Soto)