Novo ataque das Farc deixa 6 mortos na Colômbia

Os insurgentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia lançaram cilindros de gás repletos de explosivos contra a base policial do município de Villarica, uma região montanhosa do departamento de Cauca, considerada estratégica para a produção e exportação de cocaína.

O ataque, que também deixou 15 feridos, aconteceu um dia depois que rebeldes do mesmo grupo detonaram uma bomba poderosa contra o quartel de polícia do porto de Tumaco, no departamento de Nariño, na costa pacífica, numa ação que deixou nove pessoas mortas e 71 feridas.

"A situação é lamentável. Temos seis mortos, cinco civis e um policial, além da destruição do posto da polícia e várias edificações", disse o prefeito de Villarica, Juan Guillermo Mina.

As Farc, consideradas uma organização terrorista por Estados Unidos e a União Europeia, intensificaram seus ataques nas últimas semanas como parte de uma estratégia para demonstrar seu poder militar, de acordo com fontes de segurança e analistas.

