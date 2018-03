Novo protesto de professores agrava crise da educação no Chile Centenas de professores chilenos se juntaram na segunda-feira aos protestos de estudantes contra um projeto de lei que, segundo eles, amplia a distância entre ricos e pobres e não tenta melhorar a questionada qualidade da educação pública no país. É a segunda paralisação de professores no Chile em menos de um mês. A polícia afirmou que cerca de 1.000 professores e estudantes se reuniram ao meio-dia na Praça das Armas em Santiago, a principal da cidade, em um ato pacífico. Entretanto, o ato terminou com 12 detidos em pequenos incidentes quando a polícia dispersou uma tentativa de marcha até a sede do governo. O sindicato Colégio de Professores assegurou que cerca de 90 por cento dos professores na capital e em outras regiões do país acataram à paralisação, embora o governo tenha indicado que se realizaram "jornadas de reflexão" sobre a qualidade da educação, que haviam sido marcadas com antecedência. "A paralisação se espalhou por todo o país. Foi uma convocação acolhida pelo magistério e creio que é o primeiro sinal de que estamos dando esta semana ao Parlamento e à presidente da república de que este projeto deve ser retirado", disse a jornalistas Jaime Gajardo, presidente do Colégio de Professores. Para a quarta-feira, os professores têm um protesto previsto para a sede do Congresso, no porto de Valparaíso. O projeto de lei busca melhorar a qualidade da educação que, segundo dirigentes estudantis e professores, não apresenta melhorias apesar do país registrar um superávit fiscal recorde. Várias escolas e sedes universitárias chilenas se encontram ocupadas há semanas por manifestantes em protesto à lei geral de educação (LGE) Esta iniciativa busca modificar uma anterior, a Lei Orgânica Constitucional de Ensino (LOCE), criada um dia antes do término do governo ditatorial de Augusto Pinochet (1973-1990). "A Lei Geral é muito melhor que a LOCE e logo vamos defendê-la e vamos seguir adiante", disse a jornalistas a ministra da Educação, Monica Jiménez. No entanto, para estudantes e professores, as mudanças e trocas não são suficientes. (Reportagem de Rodrigo Martínez)