Novo terremoto atinge a selva peruana no norte do país

Um novo tremor, de magnitude 4,6, atingiu a selva peruana na região norte do país, informa o Instituto Geofísico do Peru. O movimento do solo se deu no departamento de Amazonas, às 5h21 desta madrugada (hora de Brasília), a uma profundidade de 54 km. "O tremor assustou as pessoas, mas não houve desmoronamentos ou feridos. Foi apenas um susto na madrugada", disse o tenente Abel Miguel, da polícia local. O terremoto ocorre três dias depois de um tremor que atingiu a região sul do país e deixou centenas de mortos, mais de mil feridos e mais de 17 mil desabrigados.