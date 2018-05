Novo tremor de magnitude preliminar 6,0 atinge o Peru Um terremoto de magnitude preliminar 6,0 atingiu o sul da capital peruana nesta sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês), dois dias depois de um forte terremoto de magnitude 8,0 ter sacudido a mesma região. Uma testemunha da Reuters disse que não foram relatados danos nem feridos imediatamente em Lima, decorrentes do tremor, com epicentro a 145 km ao sul da capital na costa. O tremor de quarta-feira deixou mais de 500 mortos. (Com reportagem de Bill Trott em Washington)