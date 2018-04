Número de mortos identificados em terremoto no Chile sobe para 486

Efe

SANTIAGO- O Ministério do Interior do Chile informou nesta quarta-feira, 7, que aumentou para 486 a cifra de mortos identificados do terremoto e posterior tsunami que atingiram o centro e o sul do país em 27 de fevereiro.

O subsecretário do Interior, Rodrigo Ubilla, afirmou a jornalistas que após uma reunião com o ministro do Interior, Rodrigo Hinzpeter, "se pôde estabelecer que há 54 novos casos de pessoas falecidas.

O informe anterior, entregue em 30 de março, contabilizava 432 mortos identificados na tragédia.

Ubilla explicou que nestas 54 novas mortes, antecedentes objetivos puderam determinar se a causa delas foi o terremoto ou o maremoto.

Além disso, foi informado que o número oficial de desaparecidos passou de 98 a 79, por que várias pessoas foram encontradas com vida durante os trabalhos de resgate feito pelas polícias.

O terremoto de 8,8 graus na escala Richter e o posterior tsunami que assolaram o centro e o sul do Chile deixaram um saldo de 800 mil danificados e perdas de US$ 30 bilhões.