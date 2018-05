'O bom Deus me protegeu de Bush', sobre declarações de Bush Artigo assinado por Fidel Castro e publicado na edição de 29 de junho de 2007 do jornal cubano Granma: Una inusual noticia apareció hace unos minutos a través de EFE y de REUTERS. Me atengo a la versión española: "Un día, el Buen Dios se llevará a Fidel Castro." Esto no lo declaró en una piadosa iglesia. Tal como hizo en West Point, donde pronunció la famosa frase de lo que debían esperar decenas de oscuros rincones del mundo, nuestro hombre habló en la Academia de la Marina de Guerra ubicada en Newport. Respondía a una pregunta, claramente elaborada, sobre la situación en Latinoamérica que le hizo un graduado colombiano de la Academia. ¡Qué casualidad! De inmediato, cual si estuviera ansioso por decir algo sobre Cuba y quejoso a la vez con el Buen Dios, añadió: "Solo hay un país antidemocrático en nuestra vecindad y ese es Cuba. Creo firmemente que los cubanos deben vivir en una sociedad libre. Nos interesa que Cuba sea libre y les interesa a ellos que no tengan que vivir bajo una forma de gobierno anticuada que es represivo." Antes había prometido: "Seguiremos presionando a favor de la libertad en Cuba." Ni corto ni perezoso, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Gordon Johndroe, al preguntársele si Bush deseaba la muerte de Castro, respondió: "El Presidente estaba hablando de un acontecimiento inevitable." Pareciera que el genial funcionario y su jefe van a vivir miles de años. Ahora comprendo por qué sobreviví a los planes de Bush y de los presidentes que ordenaron asesinarme: el Buen Dios me protegió.