'O tirano visita Tirana', sobre o apoio dos EUA a Kosovo Artigo assinado por Fidel Castro e publicado na edição de 12 de junho de 2007 do jornal cubano Granma: Já sabemos que Bush fez esta visita curiosa à capital da Albânia. Ali se pronunciou, resoluto, a favor da independência de Kosovo sem respeito nenhum pelos interesses da Sérvia, da Rússia e de vários países da Europa, sensíveis ao destino da província que foi cenário da última guerra da OTAN. Propôs à Sérvia que receberia ajuda econômica, se apoiasse a independência de Kosovo, onde nasceu a cultura desse país. Pegue isso ou deixe isso! Bush almeja afagos. Desfrutou, à vontade, do recebimento sem protestos na Bulgária. Falou com soldados desse país que participaram das guerras no Iraque e no Afeganistão. Tentou comprometê-los ainda mais a derramar sangue generoso nessas guerras pacíficas. Quando os líderes do país se queixaram da não inclusão da Bulgária no escudo antimíssil, declarou: "Disporão dos meios necessários para se defenderem dos mísseis de alcance médio". De dois mil a cinco mil soldados de Bush passarão pelas três bases militares estabelecidas pelo império na Bulgária. Como se nós vivêssemos no mais feliz dos mundos!