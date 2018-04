Obama conversa com Lobo sobre direitos humanos em Honduras

Efe

WASHINGTON- O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conversou nesta segunda-feira, 27, por telefone com o presidente hondurenho, Porfirio Lobo, a quem elogiou sua "liderança", mas também expressou sua preocupação pela situação dos direitos humanos em Honduras.

Segundo informou a Casa Branca, em comunicado, Obama elogiou os esforços de Lobo, que assumiu o poder em janeiro, na "promoção da reconciliação nacional e o restabelecimento da ordem democrática e constitucional" em Honduras.

Em particular, o líder americano louvou o estabelecimento da Comissão da Verdade incluída no Acordo Tegucigalpa-San José e defendida por Lobo para que se averigue o ocorrido no golpe de Estado de 28 de junho do ano passado contra o então presidente Manuel Zelaya.

A comissão será instalada, segundo a previsão, no dia 4 de maio. Obama também manifestou sua preocupação com a situação dos direitos humanos em Honduras e mencionou em particular a morte de uma série de jornalistas e ativistas cívicos.

Segundo a Casa Branca, o presidente se disse satisfeito com os planos de Lobo de investigar esses casos "de modo transparente e exaustivo" e com o compromisso do governante hondurenho para "melhorar a situação dos direitos humanos em geral".